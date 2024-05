Um idoso agarrado em uma árvore foi salvo por bombeiros de Maringá, no noroeste do Paraná, em meio as enchentes no Rio Grande do Sul. Um vídeo registrou o homem já quase submerso quando foi encontrado.

A princípio, o resgate aconteceu em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O vídeo mostra que os bombeiros paranaenses esticaram um dos remos para o homem para levá-lo até o bote onde estavam.

Segundo informações do Governo do Paraná, as equipes do estado resgataram 930 pessoas nas enchentes do Rio Grande do Sul. Entretanto, o número de vítimas dos alagamentos continua a subir. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 100 pessoas morreram por conta das chuvas, com outras quatro mortes sob investigação. Ainda há 28 pessoas desaparecidas no estado.

Confira o vídeo em que bombeiros de Maringá salvam um idoso agarrado em uma árvore em Canoas (RS):

https://www.instagram.com/reel/C6uhAV8uye2/?igsh=dWNvMzczdzR6M3Fr