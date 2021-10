Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso de 70 anos foi linchado pela população depois de invadir uma residência para roubar pertences de uma família. O caso aconteceu no início da manhã deste domingo (30), na Rua Leonardo Novicki, no bairro Cajuru, em Curitiba.

Segundo testemunhas, o homem foi pego no ato logo que tentou entrar na casa de um dos moradores da região.

Ele acabou sendo espancado por populares e acabou sendo encaminhado ao hospital em estado grave. De acordo com o socorrista Adroaldo, do Corpo de Bombeiros, o idoso teve ferimentos na região do tórax, nas costelas, no abdome e também no pescoço.

“Ele é conhecido da vila, já tem histórico de invasões. Ele está em estado grave por causa da lesão no pescoço e do sangramento no ouvido”, disse o socorrista

Ainda não se sabem detalhes sobre o histórico do idoso e nem sua ficha criminal. O caso segue sendo investigado.