Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso, de 70 anos, é acusado de agredir uma criança de nove, enquanto ela brincava em uma parquinho na tarde desta domingo (19), em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com a mãe do menino, o homem mora em frente ao local onde ela estava com o filho e, incomodado com o barulho, deu um tapa no rosto da criança.

A mulher acionou a Polícia Militar (PM) e foi até a Delegacia de Polícia Civil prestar depoimento. Ela deve retornar à delegacia nesta terça-feira (21), acompanhada do filho, para fazer o laudo médico.