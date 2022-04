Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso de 64 anos se acidentou na última quarta-feira (6) ao tentar colher pinhão. O caso foi registrado em Santa Catarina. A vítima estava usando a flecha de arpão para tentar colher as pinhas, mas o objeto caiu e ficou cravado em seu crânio.

Depois do acidente, o idoso andou 100 metros, sentou e aguardou atendimento médico. O Corpo de Bombeiros relatou que encontrou a vítima deitada em um gramado sendo amparada pela filha, no momento o idoso estava totalmente consciente, mas com os sinais vitais alterados e uma pequena hemorragia no local do ferimento.

De acordo com os bombeiros, a flecha tinha aproximadamente 1 metro de comprimento e ficou cravada cerca de 20 centímetros na cabeça do homem. A vítima foi encaminhada ao Hospital São Sebastião, onde deve passar por procedimentos para a retirada da flecha. Até o momento não há mais informações sobre o estado de saúde do idoso.

*As informações são do ND+