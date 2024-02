Um idoso, de 68 anos, ficou gravemente ferido após ser atacado por um pitbull que estava solto em uma rua de Arapongas, no norte do Paraná, na tarde da última quinta-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o idoso contou que foi atacado quando andava pela calçada e pediu socorro. A tutora do cachorro conseguiu retirar o animal e disse que, por um descuido, ele saiu para a rua.

A vítima foi encaminhada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos graves no rosto e pescoço. Além disso, o idoso teve escoriações no braço direito e alguns cortes na perna, segundo a PM.

A tutora foi levada para a delegacia da cidade. Após o atendimento na UPA, o homem atacado pelo pitbull foi levado para o Hospital Norte Paranaense (HONPAR).