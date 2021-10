Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um idoso de 61 anos morreu após ter seu carro atingido na traseira por uma caminhonete no acostamento da BR 276, no entre Jandaia do Sul e Mandaguari, na tarde desta sexta-feira (15).

A vítima estava em veículo Ford Del Rey, e, devido a forte chuva, resolveu para o carro no acostamento. Foi quando ele foi atingido na traseira por uma caminhonete Ford F-250, conduzida por um homem de 50 anos.

Devido a força da colisão, o condutor do veículo Del Rey não resistiu aos ferimentos e morreu no local, já o motorista da caminhonete não se feriu. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, o que não indicou a presença de álcool.

Além da equipe da PRF, socorristas, peritos da Polícia Científica, servidores da concessionária local e do IML foram até o local do acidente para recolher o corpo do idoso e sinalizar a via.

Onda de acidentes

Esse é o terceiro acidente com óbito ocorrido na BR 376, no município de Mandaguari, em um intervalo de 5 dias. Os outros dois ocorreram nos dias 11 e 12.

Na última segunda-feira (11), no km 205, um rapaz de 30 anos morreu após ser ejetado do veículo. No dia seguinte, terça-feira (12), no km 213, outro grave acidente tirou a vida de um homem de 49 anos após o veículo capotar.