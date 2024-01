O corpo de Roque Miguel Bronqueti de 72 anos, foi encontrado com as mãos e pés amarrados no Rio Tibagi, entre Jataizinho e Ibiporã, no Norte do Paraná, no fim da tarde de sábado (6). Foi identificado no Instituto Médico Legal (IML).

O idoso havia desaparecido no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, durante um assalto a residência registrado durante a madrugada.

Conforme informações do IML de Londrina, Roque não tinha ferimentos de tiro ou facada pelo corpo. Contudo, tinha sinais de arrasto, possivelmente do momento que foi arrastado pelos assassinos para ser jogado no rio. A causa da morte oficial ainda não foi divulgada.

O caso segue sendo investigado pela equipe da Polícia Civil que, inicialmente, trabalha com a possibilidade de latrocínio que é o roubo seguido de morte, já que a casa do idoso, que fica situada a Vila Santa Madaela, foi totalmente revirada e sua caminhonete, uma Nissan Frontier de cor laranja sumiu e até então não foi encontrada.