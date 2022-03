Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um incêndio de grandes proporções atingiu um supermercado no centro de Ibiporã, no norte do Paraná, na tarde desta segunda-feira (21), e matou pelo menos uma pessoa. O estabelecimento fica localizado na Rua André Sert.

Até o momento, já são cinco feridos graves e uma morte confirmados. Os feridos foram levados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Cristo Rei.

Conforme apurado pelas equipes da RICtv, além das equipes de bombeiros da cidade, foi preciso outra equipe do Corpo de Bombeiros de Londrina, na mesma região do Estado, para prestar apoio. O estabelecimento é um dos maiores da cidade.

Ainda não se sabe a causa do incêndio, que teria começado no teto, onde são guardadas caixas.