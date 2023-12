Um incêndio de grandes proporções no pátio da delegacia de Polícia Civil de Paranaguá, nesta sexta-feira (29), atingiu 200 veículos no local. Entre os veículos, segundo informações do Corpo de Bombeiros, estavam carros, motos e caminhões. O fogo chegou a uma área de 1.000 metros quadrados.

O combate às chamas mobilizou equipes dos bombeiros de Paranaguá, do Posto de Bombeiros da Costeira e ainda de Pontal do Paraná e Matinhos. O fogo começou durante a tarde, por volta das 15h30, e chegou a uma área de grama ao lado da pista do aeroporto de Paranaguá, mas não atingiu edificações.

Ninguém ficou ferido.

Veja as imagens do combate às chamas no Litoral do Paraná: