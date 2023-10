Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ação de campo realizada de forma integrada entre as polícias Civil e Militar de Ribeirão do Pinhal resultaram na prisão de um jovem de 19 no bairro Vila Domingues.

Após investigação da Polícia Civil, houve pedido dirigido ao Poder Judiciário para expedição de um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito que foi acolhido. Justamente com PMs, os agentes de polícia judiciária da Polícia Civil invadiram a residência e confirmaram o teor das denúncias. Foram arrecadadas porções de crack e maconha, além de anotações de venda de drogas, embalagens e aparelhos celulares.

Após receber voz de prisão, foi encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes.