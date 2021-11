Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma influencer de Curitiba ofereceu cerveja a um macaco e foi denunciada por maus-tratos para a polícia civil de Manaus, capital do Amazonas, no Norte do Brasil, onde o caso aconteceu. (Assista ao vídeo no final)

Ela própria fez a publicação em um perfil que mantinha nas redes sociais. As imagens mostram quando a entrega um garrafa de cerevja long neck para o macaco. O animal pega, sobe em uma árvore com ela e ingere o líquido que está dentro.

Em outro momento, a influencer se comunica com o macaco: “Fia, você tá bêbada? Será que você tá bebinha?!”

A conta da influenciadora digital no Instagram não está mais disponível.

O vídeo chegou ao conhecimento do chefe da Delegacia do Meio Ambiente no Paraná, delegado Matheus Laiola, que denunciou à Delegacia de Polícial Civil de Manaus.

“Nós recebemos esse vídeo onde mostra uma mulher fornecendo bebida alcoólica a um macaco. Essa mulher seria aqui de Curitiba, uma influencer. Nós já documentamos tudo e encaminhamos à delegacia local, para investigar a prática de possíveis maus-tratos”, disse Laiola, em uma postagem no perfil do Instagram.

O delegado explica que o flagra configura maus-tratos. “O efeito do álcool no animal desse porte, que aparece no vídeo, pode ser fatal.”

Vídeo do momento que mulher oferece a garrafa ao macaco

https://www.instagram.com/p/CWl2d29hEXb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again