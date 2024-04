Dois irmãos, de 55 e 76 anos, morreram em um grave acidente envolvendo um carro, modelo Palio, e um caminhão Scania. A batida foi registrada na manhã desta segunda-feira (22), na altura do Km3 91 da BR-153, em Mallet, no Sudeste do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente. Os dois homens se tratam do motorista e do passageiro do carro, que tinha placas de Mallet. O condutor do caminhão, de 30 anos, não se feriu. O veículo Scania tinha placas de Pato Branco.

Vítimas de acidente são irmãos

A identidade das vítimas do grave acidente foi confirmada pela Funerária Pax Center Plano Assistencial. De acordo com a empresa, tratam-se de Luiz Carlos Munhoz Marafigo, de 58 anos, e Eurides Fagundes Munhoz, de 76 anos, irmãos.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de União da Vitória. Os velórios devem ser registrados na Capela Velatoria da Funerária Pax Center ao lado do colégio divino Espírito Santo. O horário ainda será definido pela família dos irmãos.