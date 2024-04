O jovem João V. A, de 19 anos, foi atropelado e executado com pelo menos 25 tiros na madrugada deste domingo (28), em Sarandi, no noroeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a Guarda Municipal chegou primeiro no local e apurou que o jovem estava de bicicleta. O rapaz foi atropelado pelas costas por um carro. Ao cair no chão, passageiros do veículo desceram e atiraram contra ele diversas vezes. Conforme a PM, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu constataram a morte da vítima no local.

Além disso, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo e o levou para fazer exames de identificação e perícia. A Polícia Civil investiga o caso desde então.

Câmeras de segurança da região flagraram o momento do atropelamento e da execução do jovem no estabelecimento onde estava. As pessoas se assustaram com o ocorrido no local e correram.

Assista ao momento do atropelamento e execução do jovem:

