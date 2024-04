Uma jovem de 20 anos foi arrastada por um cavalo em uma estrada rural na localidade de Dom Armando, em Missal, no oeste do Paraná, e morreu. O caso aconteceu por volta de 12h30, na tarde desta sexta-feira (19). Julia Andryeli Nunes de Lima era residente no distrito de Sub-Sede em Santa Helena.

A vítima estava na companhia de outra jovem. Conforme as primeiras informações, elas passeavam de cavalo, quando o acidente aconteceu. Testemunhas relataram que Julia caiu de cima do animal e que o pé da jovem teria ficado preso na sela. Por isso, a jovem de 20 anos teria sido arrastada, gerando então os ferimentos que a levaram à morte.

Uma equipe do Samu foi acionada, mas a vítima já estava sem vida. A jovem que acompanhava Júlia foi atendida pelos socorristas e foi encaminhada a um hospital de Missal. Ela estava em estado de choque, conforme relatos de pessoas que presenciaram a cena no local.

Uma equipe da Polícia Militar de Missal esteve no local do acidente e prestou apoio às equipes de socorro.