Um jovem de 23 anos morreu após o carro que ele dirigia capotar na PR-445, próximo a Bela Vista do Paraíso, na madrugada deste domigno (06).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo Renault Logan, com placas de Bela Vista do Paraiso/PR, trafegava pela rodovia estadual PR-445 no sentido de Primeiro de Maio a Bela Vista do Paraiso e ao atingir o km 136+600m, o condutor perdeu o controle de seu conduzido vindo a capotar a margem esquerda da rodovia, base o seu sentido de tráfego,.

O motorista de 23 anos foi encaminhado ao hospital de Primeiro de Maio, mas não resistiu aos ferimentos entrando em óbito.

Os outros dois ocupantes do veículo, uma moça de 24 anos e um rapaz de 18 anos, tiveream ferimentos leves.

Eles foram conduzidos ao hospital de Primeiro de Maio. A Polícia Civil eteve no local e fará o inquérito policial.