Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jovem de 18 anos foi morto na noite deste sábado (25) em uma tabacaria em Maringá, no noroeste do Paraná, enquanto jogava sinuca no Jardim Diamante.

Dois homens chegaram ao local de moto e após parar em frente ao estabelecimento, um deles desceu e atirou quase 10 vezes na cabeça da vítima com uma pistola 9 mm.

O Samu foi acionado, mas o jovem estava morto em tempo para socorro. A tabacaria foi isolada até a chegada do perícia e encaminhamento do corpo ao IML de Maringá.