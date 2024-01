A jovem Eduarda Amabile Correia, de 25 anos, foi morta estrangulada nesta segunda-feira (29), na casa onde morava, no bairro Campina da Barra, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi encontrada desacordada por familiares do marido, Tiago Trindade, suspeito do crime. Os parentes levaram Eduarda para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas ela não resistiu.

O marido de Eduarda foi preso pela Polícia Civil horas após a morte da jovem, em casa. Segundo informações da polícia, Tiago foi detido em flagrante por feminicídio e permanece preso nesta terça-feira (30). “As investigações da PCPR continuam a fim de comprovar a causa da morte e esclarecer os fatos”, informou a Polícia Civil.

O suspeito teria confessado o crime. À polícia, o homem relatou que queria ter acesso às mensagens do celular da esposa e, diante da recusa, a imobilizou e colocou o joelho sobre o pescoço da vítima, para desbloquear o aparelho via reconhecimento facial. O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).