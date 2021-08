Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma menina de seis anos foi vítima de violência doméstica, no fim da tarde desta segunda-feira (9), em Apucarana, no norte do Paraná. A criança estava em casa, localizada na rua Maria Joaquina Jesus de Souza, no Jardim Sabará, quando seu tio de 22 anos cometeu o crime.

Segundo relato da mãe da criança, o homem, que é usuário de drogas, apareceu no endereço a bateu na criança usando um tablet. Ela ainda contou que essa não é a primeira vez que o irmão vai até a residência alterado e agressivo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e deu voz de prisão ao homem, sendo necessário o uso de algemas. Ele foi encaminhado até a delegacia de polícia para que as devidas providências fossem tomadas.