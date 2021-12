O Instituto Médico Legal de Paranaguá identificou o corpo do jovem encontrado morto com três tiros no peito no Balneário Albatroz, em Matinhos, na noite de terça feira 30. Pelas digitais, o corpo foi identificado como sendo de Paulo Henrique Roldão, de 20 Anos, do município de Siqueira Campos, Norte Pioneiro do Paraná.

No bolso do rapaz foram encontrados vestígios de maconha, cocaína e pequena quantidade em dinheiro. Familiares foram informados ontem, 1º/12, para providenciar a liberação do corpo.

O crime