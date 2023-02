Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O jovem Marcelo Wemeskoski, de 27 anos, morreu afogado durante a madrugada de domingo (12), em Cruzeiro do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. Ele e o amigo estavam de pedalinho, quando a embarcação afundou.

O corpo de Marcelo foi encontrado por volta das 13h pelo Corpo de Bombeiros. O amigo que estava com ele conseguiu nadar até a borda e não teve ferimentos.

A Polícia Civil de Dois Vizinhos vai investigar o caso. O outro jovem já foi chamado para prestar depoimento.