Um jovem peão, de 18 anos, morreu durante uma competição, em uma festa de rodeio, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo. Na noite desta quinta-feira (22), Thiago Francisco Perez Castilho foi atingido pelo chifre de um touro e na sequência sofreu a queda. A vítima chegou a receber atendimento, mas não resistiu.

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O rapaz, natural de Brodowski, também no interior de São Paulo, começou a participar de campeonatos em rodeios no início deste ano. Segundo amigos e familiares, o sonho do jovem era entrar em uma arena de competições nos Estados Unidos.

Na noite da última quinta-feira (22), Thiago desafiou um touro durante a 16ª Festa do Peão de Luiz Antônio (SP). Logo após abrir a porteira, o animal sai bastante agressivo, mas o rapaz conseguiu se manter em cima do touro. Entretanto, em um movimento brusco, o chifre do animal cortou o pescoço do jovem, que caiu no chão da arena logo na sequência.

Após o acidente, o clima na arena da festa ficou bastante tenso. Uma equipe de médicos atendeu o rapaz, tentou realizar manobras, mas Thiago não resistiu.

Em nota, a organização do evento lamentou o acidente, confira na íntegra: