Um jovem de 20 anos usou uma fantasia de detento para celebrar o Carnaval este ano, em Santa Luzia (BH), mas ele foi preso no sábado (18) pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Segundo a PM, o jovem estava usando uma tornozeleira eletrônica falsa e portava drogas.

O jovem estava usando roupas iguais aos uniformes dos presidiários do sistema prisional de Minas Gerais e estava com um amigo, os dois tinham drogas na mochila e pretendiam vender nos blocos de Carnaval da cidade.

Segundo a PM, a abordagem aconteceu durante um patrulhamento na região. O jovem confessou que fez a fantasia acreditando que seria mais fácil vender as drogas com a roupa de presidiário.

As roupas usadas por ele foram confeccionadas por uma costureira, já a tornozeleira eletrônica foi feita por ele com uma capinha de celular e um cinto.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que os dois jovens tiveram a prisão efetuada pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Não foi informado quais eram as drogas que os dois estavam comercializando na região. As informações são do jornal O Povo.