Um jovem de 24 anos morreu atropelado na última sexta-feira (21), em Morro Grande (SC). O acidente ocorreu enquanto Emerson Milanez estava trabalhando na propriedade da família.

De acordo com o Serviço Aeromédico do Sul (Sarasul), o jovem estava dirigindo um trator quando sofreu um mal súbito, caiu e foi atropelado várias vezes pelo veículo.

Emerson sofreu politraumatismo grave. Equipes de resgate estiveram no local e constataram a morte do rapaz. As informações são do ND+.