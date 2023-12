Um jovem, de 18 anos, e uma adolescente, de 14, morreram em um acidente na PR-482, em Umuarama, noroeste do Paraná, na noite dessa terça-feira (19).

Segundo a Polícia Militar, eles estavam em uma motocicleta que se envolveu em uma colisão frontal com um Celta, que seguia no sentido contrário da rodovia, próximo ao entroncamento com a PR-323.

Breno Silva e Hellen Eduarda Carneiro dos Reis morreram no local do acidente. O motorista do carro, de 23 anos, ficou ferido e foi encaminhado com a passageira para o hospital em Umuarama.

Ainda conforme a PM, o motociclista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A moto e o carro ficaram totalmente destruídos.