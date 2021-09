Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Santo da Platina/PR condenou nesta terça-feira (31) o réu Irani S A, 58 anos, vulgo ‘Bainho’, à pena 16 anos de prisão, pelos crimes de homicídio simples e tentativa de homicídio no ano de 2017, no Dia das Mães, no distrito de Conselheiro Zacarias.

De acordo com as investigações, uma discussão banal em um bar do distrito no dia 14 de maio daquele ano resultou na morte do vendedor autônomo Emerson F N, à época com 22 anos, e ferimentos graves em seu irmão, o mecânico Alexandro A F X, à época com 30 anos. Ambos foram atacados por golpes de faca.

‘Bainho’ estava preso em Rondônia e foi transferido para Santo Antônio da Platina para o julgamento.