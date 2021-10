Uma mulher foi esfaqueada em uma tentativa de assalto, na manhã deste domingo (10), em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba (RMC). As facadas atingiram a cabeça da vítima que estava saindo de casa, no bairro Tanguá. Ela foi abordada por dois ladrões que queriam roubar o carro.

Um vizinho relatou que saiu correndo para atender a mulher quando escutou os gritos

“Eu estava dentro de casa quando ouvi gritos na rua. Fui até o portão e vi que a minha vizinha estava em luta corporal com um homem e gritando socorro, entrei para pegar a chave do portão e, quando saí, ele já estava correndo com o facão na mão”.