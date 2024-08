O cantor César Menotti, que faz dupla sertaneja com o irmão Fabiano, disse, em suas redes sociais, que passou por um “livramento”, após o ônibus que estava sofrer um acidente na BR-262, no interior de Minas Gerais. o acidente aconteceu perto de São Domingos do Prata, na Região Central de Minas Gerais, na manhã deste sábado (3).

“Mais um livramento onde a mão poderosa do Senhor não permitiu que nenhuma vida fosse ceifada”, escreveu ele.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão entre o veículo e duas carretas ocorreu em uma ponte.

“A hora que consegui sair desse ônibus, olhei a minha volta e tive convicção de que ali estava a poderosa mão do Senhor”, completou Menotti ele.

A dupla César Menotti e Fabiano seguia para um show em Castelo, no Espírito Santo. Fabiano não estava no ônibus no momento do acidente.

Os motoristas das duas carretas ficaram feridos. No ônibus não houve vítimas.

De acordo com a assessoria da dupla, a causa do acidente será apurada.

“Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem”, disse a assessoria, em nota.