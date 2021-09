Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Murilo H C, 25 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica, no bairro Cajuru, em Curitiba, nesta terça-feira (28). Ele, que é lutador de artes marciais, agrediu o pai, Sérgio R C, 60 anos, com uma cabeçada, só porque o pai se negou a emprestar o carro da família. Não bastasse a agressão, o rapaz ainda riscou a lataria do veículo com um prego, escrevendo as palavras “viado” e otário”, xingando o genitor.

Conforme apuração do repórter Lúcio André, da RIC Record TV Curitiba, Murilo não tem carteira de habilitação. Por este e por outros motivos, o pai negou emprestar o carro da família ao filho. Com raiva, o rapaz – que não estava nem bêbado, nem drogado – agrediu o pai e danificou o carro. A mãe do jovem, que é cadeirante, só assistiu o marido ser agredido sem poder fazer nada.

O pai, que já apanhou do filho outra vez, decidiu não perdoar e acionou a polícia para dar queixa do rapaz.