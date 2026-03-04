Durante o mês de março, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC Paraná) oferece uma programação especial dedicada ao mês das mulheres dentro da iniciativa da Quarta Pública. As ações incluem a mediação “Ver para Ser: Mulheres no Acervo do MAC Paraná”, e a oficina “Matrizes do Olhar: Impressões Femininas”, dialogando com obras que compõem a exposição comemorativa “EntreLinhas, Cores e Linguagens – 55 anos do MAC Paraná”.

As obras estão presentes nas salas 08 e 09 do MAC no MON. Dentre elas, estão obras de Tomie Ohtake, Ione Saldanha, Eliane Prolik, Elizabeth Titton, Teca Sandrini, Juliane Fuganti, Anna Maria Maiolino, Käthe Kollwitz, Denise Roman e Elida Tessler. A participação nas atividades da Quarta Pública é gratuita e não requer inscrição.

Mediação | “Ver para Ser : – Atividade acontece na quarta-feira, 18 de março, às 16h30, com a participação do curador Marcelo Conrado. A mediação percorre as salas 8 e 9 da exposição, propondo um olhar direcionado às produções de artistas mulheres que integram a mostra. A mediação busca destacar a presença dessas artistas no acervo da instituição e promover reflexão sobre representatividade no campo da arte e da pesquisa. O ponto de encontro será na Sala 09 do MAC no MON.

Oficina | “Matrizes do Olhar – Encerrando a programação, no dia 25 de março, das 14h às 16h, será realizada a oficina “Matrizes do Olhar: Impressões Femininas”, na Sala 8. Inspirada na produção das dez artistas que compõem o espaço expositivo, a atividade utiliza a técnica da gravura como ferramenta de experimentação e análise da representação de mulheres no acervo. Os participantes serão convidados a criar matrizes em diferentes materiais, explorando sulcos, texturas e o processo de impressão manual.

Quarta Pública – Durante as quartas-feiras de entrada gratuita no MAC no MON, o Setor Educativo do museu oferece atividades abertas ao público. Não é necessário ter conhecimento prévio em artes para participar.

SOBRE O MAC PARANÁ– Fundado em 1970, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná possui um acervo com mais de 2 mil obras de artistas paranaenses, brasileiros e estrangeiros. A instituição mantém um Setor de Pesquisa e Documentação, com acervo especializado em arte moderna e contemporânea, além de um Setor Educativo responsável por visitas mediadas e oficinas gratuitas.