Uma mulher 40 anos foi detida, na manhã deste domingo (19), em Toledo, no Oeste do Paraná, após chamar a polícia por conta de ameaças sofridas pelo próprio filho dentro de casa.

Ela relatou aos policiais militares que o rapaz é usuário de drogas e ficou irritado após ter sido chamada a atenção dele por causa de barulho durante a madrugada.

Para se defender, a mãe conseguiu se esconder no quarto. O jovem chutou a porta e quebrou os móveis, eletrodomésticos e objetos do imóvel. Depois de alguns minutos, familiares conseguiram controlar o usuário de drogas.

Ao verificar a identidade da mulher, no entanto, a Polícia Militar verificou que a vítima se tratava de uma mulher com mandado de prisão em aberto por violência contra um agente do Conselho Tutelar, em 2014. A ordem foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Toledo com validade até 9 de março de 2025.

A mãe foi encaminhada para a 20ª Subdivisão Policial (SDP) de Toledo.

