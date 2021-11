Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite deste sábado (27), mãe e filha morreram ao se envolverem em um acidente com trem, em Rolândia, norte do Paraná. Elas estavam em um carro, com outras duas pessoas, quando não conseguiram atravessar a linha férrea, nas proximidades do bairro Vila Oliveira. A criança tinha 6 anos e a mãe, 32.

Conforme informações colhidas no local, a mãe dirigia, quando o carro “morreu” em cima do trilho e não ligou mais. Ela e outros dois ocupantes desceram para tentarem empurrar o automóvel. Uma viatura da Polícia Militar viu a situação e ordenou que saíssem da linha férrea. As duas pessoas correram, enquanto a mãe ficou para tentar tirar a filha de dentro do veículo. Entretanto, não houve tempo suficiente para concluir a ação antes da chegada do trem.