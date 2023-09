Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher, de 41 anos, e a filha, de 4, foram resgatadas de cárcere privado nesta quarta-feira (30), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. As vítimas pediram por ajuda através de bilhetes jogados no terreno vizinho. Os moradores localizaram os papéis e acionaram a Polícia Civil.

Em um dos bilhetes, a mulher escreveu: “Oi, vizinhos. Me deem um sinal colocando um pano ou tapete no muro se vão me ajudar […] Me ajudem, por favor. Pelo amor de Deus”.

No momento da abordagem, um homem, de 25 anos, foi localizado no quintal da residência e as vítimas encontradas dentro do imóvel. A mulher tinha marcas de ferimentos pelo corpo e todas as janelas estavam cobertas com panos. O homem foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e cárcere privado.