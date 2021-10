Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta terça-feira (19), uma quadrilha foi presa pela PM na região central da cidade de Cianorte após um roubo a uma senhora que tinha acabado de sair do banco. O trio era formado por uma mulher de 56 anos e pelos filhos, de 34 e 28.

O caso aconteceu perto do meio-dia. Uma idosa de 69 anos havia sacado dinheiro em uma agência bancária na Avenida Brasil, centro de Cianorte, quando foi abordada por duas mulheres: mãe e filha. Uma delas teria uma arma de fogo.

A idosa, que estava de bicicleta, foi derrubada pelas mulheres. Elas pegaram o dinheiro sacado, que estava no sutiã da idosa, e fugiram em um Fiat Palio que estava estacionado próximo do local, possivelmente conduzido pelo outro filho. Como as mulheres buscaram diretamente o local do dinheiro e ignoraram a bolsa da idosa, a suspeita é de que elas já estavam observando a vítima no momento do saque.

A PM foi acionada e conseguiu localizar o carro com os suspeitos na Avenida Colombo, em Maringá. Dentro do carro foi encontrada a quantia furtada já dividida entre os três participantes do roubo. A quadrilha foi levada para a delegacia.