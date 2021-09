Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente de 17 anos foi espancado por traficantes de drogas no final da noite desta quarta-feira (1) no bairro Planta Deodoro, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

Após a agressão, a mãe do rapaz, Claudete de Fátima, encontrou o filho machucado no portão de casa. Segundo ela, o jovem é viciado em drogas e foi agredido por não ter pagado uma dívida com uma traficante.

A mulher pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros que levou o rapaz de ambulância ao Hospital Cajuru, em Curitiba. O jovem está fora de perigo.

Segundo a mãe, que tem dois empregos, não é a primeira vez que ela paga dívidas contraídas pelo filho com os traficantes.