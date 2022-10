Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mãe tentou se passar pela filha em uma seção eleitoral no município de Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, no Paraná, na eleições deste domingo (30). Os mesários perceberam e denunciaram o crime de falsidade ideológica. O balanço foi divulgado na tarde pelo secretário de Estado da Segurança Pública (Sesp), Wagner Mesquita de Oliveira, de acordo com boletim das 15h do sistema Cortéx de dados de segurança pública.

Ao todo, o Paraná teve o registro de nove crimes eleitorais. Além do crime de falsidade ideológica, o pleito terminou com três bocas de urna, em Palotina, Nova América da Colina e Santa Maria; um caso de compra de votos, em Crevelândia; dois casos de violação de sigilo na votação, em Crevelândia e Telêmaco Borba; um caso de ameaça a um mesário, bairro Umbará, em Curitiba, e um caso de propaganda irregular, em Colombo, na região metropolitana.

Em nenhuma situação houve uso de violência, garante o secretário. “Foram situações dentro do previsto para o tamanho de uma operação como essa, em um estado grande como o Paraná, é mais do que previsto.”

Segurança pós-resultado das eleições

As forças de segurança do Paraná estão preparadas para atuar na segurança das cidades, para a fase pós-resultado das eleições, que deve ocorrer nas próximas horas deste domingo.

“Essa preparação vem sendo executada desde o primeiro turno e essa eventual fase de comemoração está prevista nos nossos planejamentos também. O Partido dos Trabalhadores já nos informou o eventual local de comemoração, caso vençam o pleito eleitoral. A Polícia Militar já está avisada. Em relação ao candidato Jair Bolsonaro, estamos acompanhando os informes. Não existe ainda uma comunicação oficial de que lugar será utilizado para a comemoração, mas estamos em constante contato, para poder fazer o acompanhamento, caso seja necessário.”

Estradas do Paraná

A situação nas estradas do Paraná também transcorreram tranquilamente. Não houve casos de denúncias relacionadas a dificuldades de acesso por parte da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Nordeste, afirma Mesquita.

“No nosso estado não temos nenhum caso de operação que seja fora da atuação prevista das polícias, não temos nenhuma ocorrência mais grave. Não foi noticiado nenhuma apreensão de valores em espécie de grande volume, como em outros estados.”

Para o secretário, todo o pleito, que teve início às 8h e terminou às 17h deste domingo em todo o país, o processo eleitoral do Paraná ocorreu “de forma ordeira” e “sem nenhum caso grave” apesar de registrados crimes. “Acredito que a população já está ambientada com o processo e isso facilitou e a menor quantidade de candidatos trouxe uma celeridade ao processo de votação.

As 9 pessoas encaminhadas para assinar termons circunstanciados.