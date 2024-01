Esta segunda-feira (8) foi o último dia para o retorno dos detentos que tiveram o benefício da “saidinha” de Natal e Ano Novo. A Polícia Penal do Paraná informou que das 981 pessoas, 72 não voltaram aos presídios. O número representa 7,4% de evasão.

Confira a lista com a quantidade de retornos e evasões:

CRESLON (Londrina): 361 retornos e 10 evasões;

CRESA (Assaí): 134 retornos e 9 evasões;

CPIM (Maringá): 106 retornos e 3 evasões;

CRSL (Lapa): 86 retornos e 2 evasões;

CPAI (Piraquara): 222 retornos e 48 evasões.

Os indivíduos que não voltaram são considerados evadidos. O Poder Judiciário deve expedir mandados de prisão contra eles.

O benefício está previsto pela Lei 7.210/84 e é concedido a sentenciados que cumprem pena em regime semiaberto, com comportamento adequado e que não foram condenados por crimes hediondos.

Um grupo saiu no dia 15 de dezembro e voltou no dia 27 do mesmo mês, quando saiu outro grupo e voltou no dia 8 de janeiro.