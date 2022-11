Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Manifestantes bloquearam sete trechos de rodovias estaduais e federais no Paraná na manhã desta segunda-feira (7). A informação foi divulgada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) e também pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a PMPR, são cinco bloqueios parciais e um total. Confira as rodovias bloqueadas pelos manifestantes:

PONTO DE BLOQUEIO TOTAL : Realeza, PR-182

PONTO DE BLOQUEIO PARCIAL: Cianorte, PR-323 Umuarama, PR-323 Arapoti, PR-092 Campo Mourão, PR-487 Peabiru, PR-158



Até o momento foram realizados 198 boletins de ocorrência contra os manifestantes que bloqueiam as rodovias estaduais, de acordo com o último boletim da PM.

Em nota, a Polícia Militar informa que cumpriu as determinações judiciais de liberação das estradas e que foram deslocadas equipes para as regiões com onjetivo de liberar totalmente o trânsito.

Nas rodovias federais, o único trecho que registra manifestações é o quilômetro 267 da BR-373, em Prudentópolis, segundo a PRF.