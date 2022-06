Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem esfaqueou um vizinho na noite desta quarta-feira (8) em Maringá. Ele teria ficado irritado após o vizinho ter mandado uma mensagem para a sua esposa, chamando-a de “gatinha”. Após o crime, o autor fugiu.

O caso aconteceu no bairro Conjunto Itaparica. As casas dos dois homens ficam no mesmo terreno e compartilham a conta de água. O vizinho, de 30 anos, enviou uma mensagem cobrando o pagamento da conta para a esposa do homem. Na mensagem, ele chama a vizinha de “gatinha”.

O marido dela viu a mensagem e não gostou do tratamento. Ele então foi tirar satisfações com o vizinho, armado com uma faca. Eles começaram uma discussão e o marido então esfaqueou o vizinho nas duas pernas.