Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma discussão entre um casal em Maringá, no norte do Paraná, terminou com o homem socorrido em estado gravíssimo na tarde deste sábado (22). A própria esposa afirmou que efetuou quatro disparos contra o marido, segundo informações coletadas pelo Plantão Maringá junto à polícia.

Ainda de acordo com a reportagem, a mulher disse que “fez o que fez” após uma discussão. Ela falou que seu marido, no entanto, antes de ser alvejado, também efetuou disparos e fez ameaças contra si.