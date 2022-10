Massoterapeuta e influenciador digital de Maringá é achado morto em clínica onde atendia pacientes

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O massoterapeuta e influenciador digital Gabriel Aquino Caparros, de Maringá, foi encontrado morto em um imóvel onde realizada o atendimento de alguns clientes, no Parque Avenida, na tarde desta terça-feira (4).

Gabriel tinha 25 anos e mais de 30 mil seguidores no seu perfil no Instagram. Na plataforma, ele compartilhava as atividades profissionais e a rotina diária.

A causa da morte do influenciador ainda é mistério. O caso é investigado pela polícia.

Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz não atendia às ligações e nem respondia mensagens no celular desde o dia anterior. Foi quando familiares ficaram preocupado e foram até a clínica, onde o encontraram morto. O corpo do massoterapeuta estava caído ao lado de um carro e tinha ferimentos no rosto.