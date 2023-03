Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Lizzi Arami Ferreira Cantero, médica paraguaia, morreu durante uma cirurgia estética, na tarde de segunda-feira (6), em um hospital privado de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Ela sofreu uma parada cardíaca logo após ser aplicada a anestesia, a equipe médica tentou reanimá-la, mas não resistiu. Lizzi faria rinoplastia e mamoplastia.

Os familiares denunciaram o caso para a Polícia Civil, que apura se houve negligência médica, por conta disso, o corpo foi levado ao IML para a perícia.

A jovem, de 23 anos, se formou em medicina no Paraguai em 2022 e trabalhava na região, em 2015 ganhou a competição de Miss Cidade do Leste. Sepultamento foi realizado hoje (8) no Paraguai.

