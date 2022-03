Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Melhor amigo do homem, nas horas boas e ruins também. Um cachorro caramelo, patrimônio do Brasil, ao passar por uma abordagem policial, e perceber dois homens deitados no chão com as mãos na cabeça, entrou na fila da revista policial, deitou e até encolheu as pastas, pra facilitar a vistoria.

A situação viralizou na cidade de Itaperuçu. A cena aconteceu na tarde deste domingo (06) durante uma abordagem na avenida Crispim Furquim de Siqueira. Equipes abordaram dois homens em uma motocicleta que fugiram ao perceber a presença da polícia.

