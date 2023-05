Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (8), na BR-376, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. O motorista de um veículo do modelo Renault Logan perdeu o controle na altura do km 470 e capotou no canteiro central. Três pessoas tiveram ferimentos graves e uma menina, de 10 anos, morreu durante o atendimento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu perto das 7h e o veículo das vítimas possui placas de Irati. O condutor, de 35 anos, a passageira, de 38, e um menino de 12 anos, tiveram lesões graves.

Já a outra ocupante, uma menina de apenas 10 anos, não resistiu aos ferimentos enquanto era encaminhada por equipes do Corpo de Bombeiros.

Ainda não é possível afirmar se algum outro veículo se envolveu ou ocasionou a colisão.