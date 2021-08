Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma menina de 6 anos foi picada por um escorpião amarelo em Itaguajé, no norte do Paraná (280 km de Ourinhos), nesta quinta-feira (26).

A criança foi socorrida e levada em estado grave pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para o Hospital Universitário de Maringá.

Segundo o médico Maurício Lemos, que atendeu a vítima, a menina foi picada quando pegava um livro escolar.

No momento do atendimento, a menina estava consciente, mas apresentava sonolência, palidez, dor abdominal e taquicardia.

Escorpião estava em um livro de escola da criança — Foto: Samu Aéreo/Divulgação

Acidentes com animais peçonhentos

De acordo com o Ministério da Saúde, o escorpião amarelo é uma das espécie de maior preocupação em razão da gravidade do envenenamento e também porque é encontrado em várias regiões do país.

Dados do governo federal mostram que o Paraná teve 650 notificações de picadas de escorpião registradas no sistema de informação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 2021.

