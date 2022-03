Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um menino de 11 anos morreu em um capotamento na PR-566, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, na manhã desta quinta-feira (03). Ele estava com outros dois homens dentro do carro, que tinha acabado de ser furtado na cidade. Os homens fugiram do local do acidente, deixando o menino ferido para trás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, enquanto a equipe se deslocava para atender o acidente, eles receberam a informação de que um carro com as mesmas características do envolvido no capotamento havia sido furtado na cidade.

Ao chegarem na rodovia, os dois homens que estavam com a criança já tinham fugido e deixaram o menino para trás. Um dos suspeitos do assalto já foi identificado e preso, já o outro ainda está sendo procurado.

O corpo da criança foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Francisco Beltrão. O homem preso se recusou a dizer quem era o menino e o que ele fazia no carro com os dois ladrões.