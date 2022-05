Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um menor de 16 anos de idade foi apreendido por tráfico de drogas durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar em Jacarezinho, no último sábado (28).

Segundo relatório policial, as equipes faziam patrulhamento pelo bairro Scyllas Peixoto quando viram um indivíduo em uma escada que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou um objeto no chão.

Feita a abordagem, os policiais encontraram cinco pedras de crack e após buscas na residência foram encontradas mais 20 porções de crack. O menor admitiu o comércio da droga.

Com o Conselho Tutelar acionado, o menor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.