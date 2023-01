Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Valdecir de Oliveira dos Santos de 43 anos que levou um tiro no olho em frente ao Parque Arthur Tomas em Londrina, no Norte do Paraná, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira (16). Ele estava internado em estado grave no Hospital Universitário (HU) desde a última sexta-feira (13).

Homem morre após levar tiro no olho em Londrina – Foto: arquivo pessoal

Os agentes da Guarda Municipal GM) estavam próximos ao Parque, quando escutaram um barulho de tiro e foram até o local. Valdecir Santos estava no chão, após ser baleado por pessoas que estavam dentro de um carro e passaram atirando, de acordo com a GM.

Polícia Civil (PC) investiga o caso. A filha de Valdecir escreveu uma homenagem emocionante nas redes sociais para o pai.

“Hoje sei como é por dentro o coração de uma filha que perdeu o pai, pois o meu se quebrou em mil pedaços. Dói muito, dói demais. Fica difícil até de respirar. Sempre soube que este momento poderia chegar, mas nada que pudesse fazer iria me preparar para um sofrimento tão grande. Não sei como vai ser o dia De amanhã Sem O Senhor Aqui Ao longo da vida me tratou sempre com enorme carinho, mesmo na idade adulta, continuei sendo a sua Menininha”, escreveu nas redes sociais.