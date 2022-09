Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde de sexta feira (23), por volta das 14H00 a equipe da Polícia Militar de Bandeirantes foi acionada para deslocar até o Bairro Laranja Azeda, onde havia acabado de acontecer um acidente com caminhão e com vítimas.

No local foi constatado o caminhão Mercedes Benz de Bandeirantes que se chocou contra árvores na beira da estrada vindo a ficar totalmente destruído.

Os passageiros C. R. DA S. 42 anos e M. J. O. 23 anos, que já haviam sido retirados das ferragens por populares e apresentavam diversos ferimentos porém estavam concientes e orientados.

Já o motorista Manoel Ferreira 79 anos morador de Bandeirantes, não apresentava sinais vitais, em seguida as equipes do samu e corpo de bambeiros chegaram para socorro das vítimas e então foi constatado o óbito do senhor Manoel Ferreira, conhecido como (manelito), após o encaminhamento das vítimas à santa casa de Bandeirantes pelas equipes de socorro, a equipe policial fez o isolamento do local e acionamento da polícia civil e iml. Por volta das 16h00min esteve presente uma equipe da polícia civil com os investigadores e por volta das 17h30min chegaram ao local o representante do Iml, esteve presente também o senhor A. representante da cooperativa integrada responsável pela carga de adubo que estava sendo transportada, se responsabilizou pela retirada do material que ficou espalhado pelo local. após a liberação do corpo e veículo pelo perito o caminhão que tinha uma parte obstruindo a via foi retirado com a ajuda de um trator, restando a via totalmente liberada para o trânsito. o veículo bem como os pertences da vítima ficaram sob responsabilidade do filho da vítima. Findados os procedimentes registra-se o presente boletim e posteriormente o boletim de acidente de trânsito.