A motociclista de 34 anos que se envolveu em um grave acidente na cidade de Capanema, no Sudoeste do Paraná, morreu durante a madrugada desta quinta-feira (15), no Hospital Regional de Francisco Beltrão.

Simone Miekzikwski conduzia uma motocicleta, quando atingiu a lateral de uma Fiorino. O acidente aconteceu no cruzamento das Ruas Rua Otávio Francisco de Matos e Antônio Niehues, na manhã de quarta-feira (14). Câmeras de segurança de uma igreja, registraram o gravíssimo acidente.

Com o impacto da colisão, a motociclista “perdeu” o capacete, que rolou pelo asfalto. O motorista da Fiorino perdeu o controle da direção, capotou e atingiu um Monza que estava estacionado. A mulher sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e traumatismo cranioencefálico, foi socorrida, levada para o hospital da cidade e transferida de helicóptero para a cidade de Francisco, onde morreu.