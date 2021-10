Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma terceira vítima da explosão de um uma churrasqueira no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, no último sábado (2), morreu neste domingo (3). Larissa Petez, de 20 anos, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, e não resistiu aos ferimentos. Wemerson Souza e Gustavo Castro são as outras vítimas.

Um outro jovem, que também teve queimaduras, segue internado no Hospital Evangélico.

A explosão

Seis pessoas sofreram queimaduras em um incêndio provocado por uma explosão, na noite deste sábado (02), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. As vítimas estavam em uma casa, na rua Guaçuí.

Duas suspeitas existem sobre o motivo da explosão. A primeira é que as vítimas estariam fumando narguilé e a outra é que teriam tentando acender uma churrasqueira.

Segundo o socorrista Marcelo Pereira, do Resgate Voluntário Parceiros da Vida, três pessoas correm risco de morte.

“Uma vítima, que a gente avaliou com queimaduras em membros inferiores, recusou atendimento. Uma das vítimas estava em estado grave, com 90% do corpo queimado, foi sedada e entubada. Mais duas vítimas tiveram graves queimaduras. A suspeita da explosão é que tenha acontecido por conta de um narguilé ou porque jogaram combustível em uma churrasqueira”, contou o socorrista.

Foi necessário acionar várias ambulâncias do Siate para fazer o transporte das vítimas ao hospital.